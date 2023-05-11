شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يفتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب تقديم الأفلام لدورته الثالثة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبرالتي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023، على أن يبقى باب التقديم مفتوحًا حتي 18 أغسطس المقبل.

يضم البرنامج السينمائي للمهرجان 11 قسما مخصّصا لعرض مختارات من السينما العالمية والعربية المعاصرة، جنبًا إلى الأفلام السعودية الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام التجريبية، وأعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي ذات الطابع المستقبلي، على أن تتنافس الأفلام المشاركة في المسابقة على جوائز اليُسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل؛ والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي وتشمل الجوائز الأخرى جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير.

يفتح المهرجان المشاركة في أربعة أقسام: مسابقة البحر الأحمر لفيلم الطويل، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، وسينما السعودية الجديدة للأفلام الطويلة والقصيرة.

شهدت الدورة السابقة لسنة 2022، عرض 7 أفلام روائية سعودية طويلة وجديدة، و16 فيلمًا قصيرًا من موجة صاعدة وواعدة من صانعي الأفلام السعوديين، وهو ما عكس واقع صناعة السينما المحلّية النابضة والمزدهرة، وقدّم تشكيلة مبتكرة من صانعي الأفلام الذي سيقودون مستقبل السينما السعوديّة صوب مزيد من الحيويّة والإبداع.

وتوّجت مسابقة الأفلام في الدورة الماضية من خلال جوائز اليسر، ومن خلال لجنة تحكيم بارزة يترأّسها المخرج المخضرم أوليفر ستون الحائز على الأوسكار؛ ما عدده 13 فيلمًا؛ بأرفع جوائز تتويج السرد القصصي حيث ذهبت جائزة اليسر الذهبي في فئة الأفلام الروائية الطويلة لفيلم: "جنائن مُعلّقة" للمخرج أحمد ياسين الدرّاجي، بينما ذهبت جائزة الجمهور برعاية فيلم العلا إلى فيلم: "شيابني هني" للمخرج زياد الحسيني.

على مستوى التكريم؛ فقد بادر المهرجان أيضًا ضمن دورته الماضية ومن خلال جائزة اليُسر الفخريّة؛ بتكريم كلًّا من النجم الأسطوري والمممثل والمنتج شاروخان، جنبًا إلى الأيقونة المصريّة يُسرا، والمخرج البريطاني المرموق جاي ريتشي، والممثل والمخرج جاكي شان الحائز على الأوسكار.