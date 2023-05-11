شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أنجبوا أطفالا بعد عمر الـ 60 .. آخرهم روبرت دي نيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق العديد من مشاهير الفن بأبناء بعد سن الـ60، كان آخرهم النجم روبرت دي نيرو، ليعيشوا من جديد لحظات خاصة من السعادة، ونستعرض في هذا التقرير أبرز الفنانين الذين اصبحوا أباء مجددا.

روبرت دي نيرو

رُزق النجم العالمي روبرت دي نيرو مؤخرا، بمولود جديد لم يكشف جنسه إن كان ولدا أم أنثى، وهو المولود السابع من بين أبنائه، والذى أنجبه فى عمر 79 عاما.

بول مكارتني

أنجب النجم بول مكارتني في سن 61 عاما، ابنته بياتريس، في عام 2013.

آل باتشينو

آل باتشينو لم يتوقف عن الإنجاب بالرغم من تقدمه في السن، إذ رزق بتوأم في عام 2001، وقتها كان عمره 61 عامًا.

ميل جيبسون

في عام 2017، أنجب ميل جيبسون البالغ من العمر 61 عامًا وشريكته روزاليند روس، ابنهما.

رود ستيوارت

أنجب النجم رود ستيوارت، ابنه الثامن أيدن، عندما بلغ سن 66 عامًا.

في عام 2012، أصبح ستيف مارتن البالغ من العمر 67 عامًا أبًا لأول مرة، في وقت لاحق، اعترف الممثل بأنه وجد هذا العمر هو الأنسب لتربية الأطفال.

عمر الحريري

من النجوم المصريين الذين أنجبوا فى عمر 70 عاما ، إذ تزوج الحريري 3 مرات الأولي كانت في سن المراهقة وكانت من السيدة آمال السلحدار، وذلك الزواج كان بناء على طلب والده وقد أنجب منها ابنته الكبرى نيفين، وثاني زيجة له كانت من السيدة نادية سلطان، وقد أنجب منها بعد 16 عاما من الزواج ابنته الثانية “ميريت” وقد مكث الحريري مع زوجته الثانية 25 عاماً، أما الزيجة الثالثة فكانت للفنانة رشيدة رحموني وكانت تصغر الحريري بــ 35 عاماً، وأنجب منه ابنته بيريهان وذلك رغم تخطي عمره الــ70 عاماُ.