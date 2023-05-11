شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن عمرو إسماعيل في ندوة فيلم "العنكبوت": تصميم المعارك كان أشبه بالرقصات وله إيقاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد نادر جلال خلال ندوة فيلم " العنكبوت " والذي عرض ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع والتي أدارتها الناقدة السينمائية علا الشافعي، وبحضور كل من المؤلف محمد ناير ، والملحن عمرو إسماعيل ، إن التطور التكنولوجي من المؤكد أنه يساعد على الأكشن ويجعل سقف طموحاتنا يعلو ، وبسبب التقنيات الحديثة التي أصبحنا ننعم بها جعلت كل ماتخيلناه حقيقة .

ومن جانبها قالت الناقدة علا الشافعي : الموسيقي كانت من أهم عناصر الفيلم فكيف تم عمل موسيقي تصويرية لفيلم أكشن دون أن نشعر أنها موسيقية أجنبية بل مصرية وهنا أجاب الموسيقار عمرو إسماعيل قائلا : الفيلم يندرج تحت الاكشن ولكنه غير تقليدي فتصميم المعارك كان أشبه بتصميم الرقصات وكان له ايقاع لذلك الموسيقي كان لها دور مختلف وفكرة العلاقات الانسانية كان لها تيمة ومود خاص بها ، كما كانت العلاقات بين الناس وبعضها كذلك ، والعنكبوت نفسه له تيمة خاصة .

"العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة.

ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.