شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جوناثان ماجورز في المحكمة عبر Zoom مع استمرار قضية الاعتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل الممثل العالمى جوناثان ماجورز أمام محكمة مانهاتن عبر Zoom أمس الثلاثاء 9 مايو الجارى، بسبب قضية الاعتداء المستمرة، وأثناء المثول ناقش القاضي راشيل س. باولي اقتراحًا قدمه فريق دفاع ماجورز، وسيكون أمام الادعاء حق الرد على الطلب حتى يوم 23 مايو الجارى على الطلب، ومن ثم سيكون أمام فريق ماجورز بعد ذلك حتى 31 مايو الجارى للرد.



جوناثان ماجورز

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، من المقرر أن يمثل ماجورز أمام المحكمة في 13 يونيو المقبل، عندما يتم اتخاذ قرار بشأن اقتراح فريق دفاعه، وتم تحذير الممثل من أن عدم الحضور شخصيًا قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف له.

قال القاضي لـ ماجورزوفقا لـ موقع Variety: "من الواضح أنني لا أريد أن يحدث ذلك، لذا فقط ابق على اتصال بمحاميك".

وذلك بعدما تم القبض على الممثل الأمريكي جوناثان ماجورز بتهمة الاعتداء والخنق والتحرش، وذلك بعدما أجابت شرطة مدينة نيويورك على مكالمة في مارس الماضى، في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، وقالت الشرطة في بيان "توصل تحقيق أولي إلى أن رجلاً يبلغ من العمر 33 عامًا كان متورطًا في نزاع منزلي مع امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أبلغت الضحية الشرطة أنها تعرضت للاعتداء، ومن ثم وضع الضباط الرجل البالغ من العمر 33 عامًا في الحجز دون وقوع حوادث، نُقلت المرأة إلى مستشفى محلي بإصابات طفيفة في رأسها ورقبتها، وهي في حالة مستقرة، حسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

قالت كاري جوردون، ممثلة ماجورز: "لم يرتكب أي خطأ، ونحن نتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح ذلك"، وتم إطلاق سراح مايجورز من حجز الشرطة.