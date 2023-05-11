شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح تجتمع لمناقشة تفاصيل الدورة الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير محمد رياض، لمناقشة تفاصيل كثيرة تخص الدورة السادسة عشرة، منها أسماء المكرمين في الدورة المقبلة، وموعد المهرجان، والبوستر الرسمي للمهرجان، وغيرها الكثير من الموضوعات التي تمت مناقشتها، على أن يتم الإعلان عنها قريبا.

حضر الاجتماع مديره الفنان القدير ياسر صادق، وعدد من أعضاء اللجنة العليا هم: الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، السيناريست وليد يوسف، الفنان طارق عبد العزيز، الفنان نضال الشافعي، الناقدة عبلة الرويني، المخرج إسلام إمام، وماجدة عبد العليم منسق عام المهرجان.





















































كذلك اجتمع الفنان محمد رياض وأعضاء اللجنة العليا، مع فريق اللجنة الإعلامية برئاسة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، حيث تم استعراض تفاصيل الخطة الإعلامية، كما تم طرح الكثير من الأفكار هدفها جميعا وصول المهرجان وانتشاره بين كل المصريين لكونه مهرجان قومي مسرحي مصري يقدم من خلاله أهم العروض المسرحية خلال عام وبالمجان على كل مسارح مصر.

تضم اللجنة مجموعة من الأعضاء بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المهرجان القومي للمسرح المصري حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.