شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم " لأول مرة بالإسكندرية بعد غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم من جديد عرض " ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" لفرقة المطبخ المسرحية المستقلة، من تصميم و إخراج كارول عقاد، وذلك بعد غد الجمعة الموافق ١٢ مايو الجاري على مسرح الجيزويت التابع لمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية في تمام السابعة مساء وبالمجان.

يذكر أن العرض قدم لأول مرة بساحة روابط للفنون شهر يونيو الماضي، و شارك دوليا بنجاح كبير ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح شهر نوفمبر الماضي ، و مهرجان المسرح العربي والذي أقيم بالمملكة المغربية، بالإضافة الى مشاركة العرض ضمن فعاليات مهرجان انكي للفنون الادائية بمملكة البحرين شهر يناير الماضي ، كما شارك العرض محليا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، و قدم شهر فبراير الماضي على مسرح الفلكي بالجامعة الامريكية بالتعاون مع مركز التحرير الثقافي.

ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" عرض رقص مسرحي، أداء جهاد حسام الدين، تقى عماد، كارول عقاد، نهى خطاب، ديكور أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر السيد، موسيقي وتصميم صوت ولد، تصميم ملابس نرمين سعيد، مدير خشبة مسرح عبدالرحمن بودي، تصميم بوستر عمرو حسني، العرض تم انتاجه بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، و بدعم من مركز القاهرة للرقص المعاصر، ووصلة للفنون.