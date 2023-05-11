شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو ومدحت صالح يغنيان فى افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب مدحت صالح في حفل افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع بغناء أغنية شنطة سفر للفنان الليبي ناصر المزداوي، والتي كتب المزداوي كلماتها وألحانها.

فيما غنا المطرب الكبير محمد الحلو أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، وهي الاغنية التي لاقت استحسان الجمهور بالحفل وتفاعل معها بشكل كبير.

وافتتح النجم حسين فهمي حفل انطلاق مهرجان ليبيا للإبداع في دورته الأولى، وقال فهمى إن ليبيا لها مكانة خاصة لديه، لأن والده كان صديقا لمناضل ليبي كبير، وإنه تشرف بحضور المشاهد الأولى من فيلم عمر المختار.

فيما قدم حسين فهمى مع دي جي الحفل فقرة موسيقية، وذلك بحضور المطرب محمد الحلو ومدحت صالح ومصطفى كامل وعايدة رياض ومنذر رياحنة، ونهال عنبر وعزة لبيب وخالد محمود ومادلين طبر ووفاء مكي، وهند عاكف وإيمي طلعت زكريا وإسراء الصابوني وكلوديا حنا وعمرو يسرى.

ويكرم المهرجان في دورته الأولى رموز الفن الليبي ومنهم الشاعر يونس بن ديران والشاعر عبد الله منصور، حيث يمنحان جائزة الإبداع، فيما يكرم عدد من رموز الفن الليبي الراحلين والمعاصرين ومنهم محمد السيليني ومحمد الصادق ومحمد حسن ومحمد رشيد، ومحمد نجم ومحمود الشريف ومحمود كريم وموسى المشايخ ونوري كمال وناصر المزداوي وغيرهم.

ومن جانبه، قال محمود كمال، منسق العلاقات المصرية الليبية في المهرجان، إن المهرجان يرسل رسالة للعالم بأسره أن مصر وليبيا يد واحدة، وإن العاصمة الإدارية هي عاصمة الفن والثقافة والإبداع العربي، متمنيا أن تقيم كل الدول العربية والأفريقية مهرجانات على أرض مصر.