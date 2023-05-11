الجمهور مصدوم بعد كشف سبب طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب.. السر عند شقيقه الفنان عمرو سعد؟!

كتب امير فتحي في الخميس 11 مايو 2023 02:44 صباحاً - اعاد الجمهور الحديث عن سبب طلاق الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد، حيث كان من أشهر الثنائيات في الوسط الفني واثار نبأ انفصالهم ضجة عارمة.

وكشفت مواقع اخبارية أن سبب الانفصال يعود لشقيقه الفنان عمرو سعد، الأمر الذي صدم الجمهور متسائلين عن صحته.

وكانت سمية الخشاب عن سبب طلاقها من أحمد سعد قائلة إنه رفض سفرها للخارج، موضحة أنها كانت تستعد لجولة فنية بعد نجاح اغنيتها الأخيرة «بتستقوي» لكن زوجها رفض، متحديًا إياها بقوله «وريني هتطلعي الطيارة إزاي» ولم يكن هذا السبب الوحيد كما أوضحت سمية الخشاب، بل أكدت أن زوجها كان يغير من علاقتها بوالدتها، رغم أنها تركت كل شيء من أجل العيش بجواره، لكنه شخص يعتبر السيدة «جارية».

وفي آخر حديثتها وجهت “سمية” رسالة للفنان عمرو سعد شقيق طليقها قائلة: «ما استحق أنْ يولد من عاش لنفسه فقط».

زيجات أحمد سعد

أول سيدة في حياة أحمد سعد هي لبنى بيومي التي تزوجها العام 2006، وهي أمّ ابنيه “جودي” و”أحمد”، وكانت هناك خلافات مستمرة بينهما أدت لطلاقهما ثلاث مرات.

وجاء انفصال “لبنى” عن الفنان أحمد سعد، على مرات عدة، كان أولهما في العام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي العام ذاته، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق 5 آلاف جنيه، وانفصلا نهائيا عام 2011.

أزمات ريم البارودي

والثانية كانت من الفنانة ريم البارودي والتي جمعته بها علاقة عمل بمسلسل “إحنا الطلبة ” وتحولت الصداقة والعمل إلي علاقة حب ثم خطوبة ثم زواج استمر لمدة شهر فقط وانتهي بطلاق.

وتابع أحمد سعد، قائلًا في إحدى اللقاءات: “أنا أحترم شخصية ريم جدًا وأحبها في اللقاءات التليفزيونية لأنها بتبقى ” كيوت أوي “، ولكن في الحقيقة شخصيتها مختلفة، وبالرغم من موافقتها على طلاقنا إلا انها لم توافق على ارتباطى بغيرها”، مشيرا إلى أن زواجهما استمر 6 أيام فقط.

طحال سمية الخشاب

كما تزوج سعد مرة ثالثة وكانت من الفنانة سمية الخشاب، بعد قصة حب بينهما، حاولا في البداية نفي العلاقة العاطفية بينهما، لكن بعد ذلك وقع الزواج، وفي عام 2019 أحمد سعد فاجأ الجميع بمنشور على حسابه الشخصي بـ انستجرام «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي …. اولادي».

وبعدها أعلنت سمية الخشاب في وقت لاحق أنها تعرضت للضرب المبرح من طليقها أحمد سعد، ما تسبب فى تهتك الطحال وأدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصاله.

أحمد سعد وزوجته الحالية “علياء”

وتعتبر علياء بسيوني هي المرأة الرابعة في حياة المطرب أحمد سعد بعد 3 زيجات فاشلة وانجب منها مؤخرًا ابنته الثالثة “علياء” وقال سعد عن زوجته الحالية:

من خلال تجربة زواجي أربع مرات، شايف إن قمة النضج إنك تختار زوجة بتهتم بنفسها مش بتهتم بيك أكتر شيء وبتحب نفسها أوي علشان لما تحب نفسها أكتر حاجة تقدر تحبك، مش تقول إنها بتحبني أكتر حد في الدنيا لأ تكون بتحب نفسها وتهتم بنفسها

لازم يكون عندها كيان وبتحب كيانها لأنها لو بتحب كيانها هتقدر تحب كيانك ولو فاقدة أي شيء في حبها لنفسها مش هتحبك أكتر حاجة

سميت بنتي على اسم مراتي لأن كان نفسها تسميها باسمها ووافقت منعًا للمشاكل في البيت

مراتي اتبسطت من أغنية عليكي عيون وأنا سمعتها ليها وإحنا مش بنكلم بعض

بسبب الأغنية كلمنا بعض وعرفت أنها مؤشر حلو جدًا لأن اللي بيطلع من القلب واللي بيكون حقيقي بيوصل للناس كل ما نتخانق مع بعض ببعت لها الأغنية دي

تتر مسلسل «جعفر العمدة»

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد كانت تتر أغنية «مسلسل جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان وحققت الأغنية نسبة نجاح كبير فور طرحها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

أحدث أعمال أحمد سعد

يُذكر أن آخر أغنيات أحمد سعد “فوق واتعلم”، التي طرحها قبل اسبوع وتقترب من الــ500 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

واستطاع أحمد سعد خلال عامين أن يطرح عددا كبيرا من الأغاني التي حققت نسبة استماع عالية خلال الفترة الماضية.

كما حققت أغنية عليكي عيون التي طرحها قبل عام، 233 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية وسع وسع التي طرحها منذ 10 أشهر، 174 مليون مشاهدة، بينما حققت أغنية كل يوم، 101 مليون مشاهدة، وأما أغنية الملوك التي طرحها مع عنبة وزوكش حققت 87 مليون مشاهدة.

الخليج 365

الخليج 365