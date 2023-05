شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر تشويقى لفيلم جيسون ستاثام الجديد The Meg : The Trench والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros، فيديو ترويجى رسمي لفيلم The Meg : The Trench ، العمل الذى سيقوم ببطولته النجم العالمى جيسون ستاثام، ومن المقرر طرح العمل 4 أغسطس المقبل، بدور العرض العالمية، ويعد تكملة للجزء الأول من العمل الذى طرح تحت اسم The Meg .

وكشف الفيديو الترويجى لفيلم MEG 2: THE TRENCH، عن مجموعة من اللقطات التشويقة التي جمعت بين الأكشن والإثارة والدراما والكوميديا لأبطال العمل، ووصلت مدته إلى دقيقتان و51 ثانية.

وإلى الآن لم تكشف الشركة المنتجة عن ما سيدور عنه فيلم The Meg : The Trench، ويأتى الجزء الثانى، بعد نجاح الجزء الأول الذى عرض عام 2018 وحقق نجاحا كبيرا فى دورى العرض السينمائى بإيرادات وصلت لأكثر من نصف مليار دولار.

وكان فيلم قد حقق The Meg فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

وتدور قصة الفيلم حول مواجهة الغطاس والكابتن البحرى جوناس تايلور خطرًا غير معروف فى الأعماق غير المكتشفة فى خندق ماريانا، الذى أجبره على إجهاض مهمته والتخلى عن نصف طاقمه، ويتلقى مكالمة عن غرق غواصة على متنها زوجته السابقة، فيخاطر بحياته وحياة كل شخص محاصر فى سؤال واحد: هل يمكن أن يكون أكبر مفترس بحرى موجود على قيد الحياة؟