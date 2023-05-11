ريهام سعيد تعتذر بعد تهديد ابنة احمد راتب

كتب امير فتحي في الخميس 11 مايو 2023 05:43 صباحاً - اعتذرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن الزج باسم الفنان الراحل أحمد راتب في حلقتها من برنامج “صبايا الشمس” الذي ناقشت فيها قضية الفنانة وفاء مكي، وتطرق الحديث إلى تورط بعض الفنانين في الدفاع عنها ومنهم الفنان أحمد راتب والفنان ممدوح وافي وأن الاثنان حكم عليهما بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها بموقع فايسبوك: “غلطه اعداد انا بعتذر بشده لاسره المرحوم الفنان الكبير احمد راتب الله يرحمه و يدخله فسيح جناته”.

وجاء اعتذار ريهام سعيد بعدما كتبت لمياء أحمد راتب منشورا عبر حسابها على فايسبوك، جاء فيه: “الأستاذة ريهام سعيد قالت نصاً في برنامجها إمبارح (أحمد راتب أخد حكم سنة مع إيقاف التنفيذ للشهادة الزور مع وفاء مكي) !!! يا أستاذة ريهام بطلب من حضرتك أو أي من المعدّين في البرنامج إثبات ما قلتيه بالدليل في خلال ٤٨ ساعة أو الرجوع في ما صرحتيه أو أنني ممثلة عن ورثة أحمد راتب سأرفع دعوى بالتشهير على هذا التصريح المزور السافل من هذه القناة الذي لا أعتقد أن يرضاه أحد على والده المتوفي و الذي لم يكن له أي علاقة و أكرر أي علاقة بأي شكل بالفنانة وفاء مكي آنذاك و كان يتابع سير القضية من الصحف كبقية الشعب المصري”.

وخرج شاهد العيان في القضية عن صمته، وكشف في مداخلة مع برنامج “صبايا الشمس” من تقديم الإعلامية ريهام سعيد، ملابسات الواقعة كما شهدها، والمعلومات التي أدلى بها في التحقيقات، وكان في حالة انهيار تام من تذكر التجربة التي مر بها.

وعلى الجانب الآخر، كشفت وفاء مكي خلال استضافتها في برنامج “ملفات” من تقديم الإعلامية أميرة بدر، عن أن ميار الببلاوي هددت المصور الصحفي سيد شعراوي بالحبس إذا أعلن امتلاكها دليل البراءة، ووجهت رسالة لميار الببلاوي عاتبتها فيها على إخفاء دليل براءتها كل تلك السنوات