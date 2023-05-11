صافيناز تسخر من نزار الفارس بعد قوله “رب العالمين غير راض على الرقص”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 11 مايو 2023 05:43 صباحاً - تصدر اسم الراقصة صافيناز محرك البحث جوجل، بعد تصريحاتها خلال لقائها في برنامج «تابوو» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة «دجلة الفضائية»،

وأطلقت صافيناز خلال الحلقة العديد من التصريحات خلال الحلقة جعلت اسمها الأكثر بحثا على «جوجل».

وخلال الحلقة، قال الإعلامي نزار الفارس لـ صافيناز «رب العالمين ما راضي عن الرقص»، وردت صافيناز عليه بسخرية قائلة: «هو اللي قالك؟».

وأشارت صافيناز إلى أنها من عائلة محافظة جدا، وتدعو الله قبل صعودها على المسرح في كل مرة.

وكشفت صافيناز عن صومها خلال شهر رمضان رغم أنها مسيحية.