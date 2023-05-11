شكرا لقرائتكم خبر عن 115مليون دولار إيرادات فيلم الرعب Evil Dead Rise حول العالم فى 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Evil Dead Rise إلى 115 مليونًا و 812 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Evil Dead Rise بين 54 مليونًا و812 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكى، و61 مليون دولار بشباك التذاكر العالمى، الفيلم وصلت مدته إلى ساعة و37 دقيقة.

يدور فيلم "Evil Dead Rise"، الذي تنتقل أحداثه من الغابة إلى المدينة، حول قصة ملتوية عن أختين منفصلتين، تلعبهما ساذرلاند وسوليفان، اللتان توقف لم شملهما بسبب صعود الجسد الذي يمتلك الشياطين، مما دفعهم إلى أن يصبحوا كائنًا بدائية، وبالتالي يقاتلون فى معركة من أجل البقاء لأنهم يواجهون أكثر نسخة كابوسية من العائلة يمكن تخيلها.

فيلم Evil Dead Rise ، من بطولة كل من ميراباي بيز، ريتشارد كروشلي، آنا ماري توماس، ليلي سوليفان، نوح بول، أليسا ساذرلاند، جابرييل إيكولز، مورجان ديفيز، نيل فيشر.