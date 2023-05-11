شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يكشف لـ ”الخليج 365” حقيقة وجود جزء ثان من فيلم "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركت نهاية فيلم يوم 13 الباب مفتوحا أمام احتمالات وجود جزء ثاني من الشريط السينمائي المعروض حاليا في دور السينما، إذ جاءت مشوقة لأحداث مستقبلة ستطرا على قصة العمل.

وأصبح سؤال هل يوجد جزء ثان من فيلم "يوم 13"؟ أمرا مطروحا، وحول ذلك قال نجم العمل أحمد داود في تصريحات لـ ”الخليج 365”: في الحقيقة سمعت هذا الكلام كثيرا، وكل من شاهد نهاية الفيلم قال إنها تبشر بوجود جزء ثان، لكن حتى الآن لا يوجد شيئا، ولا اعرف هل سيتبعه جزء آخر أم لا.



احمد داود و محمود ترك

إيرادات فيلم يوم 13

حقق فيلم "يوم 13" للفنان أحمد داود نجاحاً كبيرا خلال الـ 3 أسابيع الماضية، وحافظ على تصدره قائمة الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع عيد الفطر، وتخطت إجمالي إيراداته 21 مليون جنيه.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

قصة فيلم يوم 13

تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من اجل اكتشاف الحقيقة.