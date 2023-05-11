شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نسرين أمين: فيلم "يوم 13" من أهم تجاربي السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نسرين أمين، أن فيلم "يوم 13" من أهم التجارب السينمائية التي شاركت فيها، معربة عن سعادتها بالنجاح الذي يحققه الفيلم.

وقالت نسرين أمين إنها سعيدة بردود الفعل على الفيلم، مشيدة بجهود فريق العمل أمام الكاميرا أو خلفها من أجل تقديم فيلم يحترم عقول الجمهور ويستمتع المشاهد فيه بتجربة سينمائية هي الأولى من نوعها، مشيرة إلى أنه فيلم ممتع، وهو أول فيلم مصري وعربي بتقنية ثري دي، موجهة الشكر إلى المخرج وائل عبدالله على هذا الفيلم المهم، مؤكدة أنها تحمست للعمل بشدة لفكرته وأحداثه التي تعتمد على الإثارة والتشويق، موضحة أن هذا الشكل تفتقده السينما المصرية.

ولفتت إلى أنها تميل في اختياراتها إلى الأعمال التي تستفزها على أن تكون لها قيمة ومكتوبة بشكل جيد وغير مكررة وتجذب الجمهور.

وتدور أحداث فيلم "يوم 13" حول شخصية "عز الدين" التي يجسدها الفنان أحمد داود، والذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته من أجل بيعه، لكنه يكتشف أشباحًا وأسرارًا لم تكن أبدًا في الحسبان.

ويشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، وأحمد زاهر، وشريف منير، وجومانا مراد، وأروى جودة، ومحمود عبدالمغني، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ونهال عنبر، ونهى عابدين، ومجدي كامل، وجيهان خليل وإيناس كامل ، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.