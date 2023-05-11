شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام علّم أكرم حسنى قانون يمشى بيه فى حياته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أكرم حسني عن أول موقف جمعه بالفنان الكبير عادل إمام، وذلك خلال استضافته في برنامج Sold Out Interviews مع الإعلامي محمود سعد، الذي يعرض عبر منصة watch it الإلكترونية، مشيرا أنه عند عمله في الإذاعة، تصادف أن يكون أول أوردر تصوير له مع النجم عادل إمام خلال افتتاح فيلم "عمارة يعقوبان" في استوديو النحاس.

وتابع: "كنت فخور جدا، إن أول شغل ليا هناك مع الفنان عادل إمام، وبعد 6 سنين عندما كنت أقوم بتقديم برنامج "أبو حفيظة"، جاءتني مكالمة من الزعيم، بيهنيني على البرنامج وبيشجعني، وقتها كنت تعبان وخفيت من كلامه الحلو"، لافتا إلى أن الزعيم في ذلك الوقت عرض عليه أن يحضر هو وأصدقائه إلى المسرح لمشاهدة مسرحيته، فوافق على الفور.

كما ذكر "حسني" خلال اللقاء: "بعد ما قفلت معاه افتكرت إني طالع هوا في أحد البرامج في نفس اليوم بشخصية أبو حفيظة، وعرض عادل إمام مكنش ينفع أقوله عندي حاجة، واتكسفت أكلمه، فروحت البرنامج وكنت عايز أمشي في وقت معين، ولكن من حظي إني اتأخرت جدا في البرنامج والطريق كان زحمة فوصلت بعد انتهاء الفصل الأول من المسرحية".

وأشار أن عادل إمام أعطاه درس في ذلك الوقت لم ينساه طوال حياته، حيث قال: "أول ما دخلت لقيت واحدة بتقولي إن أستاذ عادل كان عمال يبص علي الكرسي بتاعك وبيدور عليك، وبعد المسرحية كنت داخل أوضته مكسوف جدا، وقالي عيب لما عادل إمام يعزمك وتتأخر، لأنك ممثل والمفروض يبقى عندك احترام لمواعيدك، ودا أكتر موقف محرج ليا في حياتي، وقالي الفنان يعني التزام، اتضايقت ولكن اتعلمت إن لازم أركز في مواعيدي وأن دا التزام، وهو من المواقف اللي تركت أثر عندي".