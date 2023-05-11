شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لطفل روبرت دى نيرو السابع بعد إنجابه فى سن الـ 80 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الظهور الأول للطفل السابع للممثل العالمى روبرت دي نيرو، والذى تصدر التريندات مؤخراً بعدما تم الإعلان عن إنجابه بعدما اقترب من عامه الـ 80، ، وظهر الطفل بصحبة والدته استناداً لموقع الديلى ميل الذى انفرد بنشر الصور الأولى له.

وذلك بعدما ذهبت الأم تيفاني تشين في نزهة مع طفلها في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، وهو لم يتعدى شهر واحد من العمر.



نجل دى نيرو مع والدته



نجل دى نيرو



ابن روبرت دى نيرو

وكانت أعين المصورين قد رصدت الممثل العالمي روبرت دي نيرو أثناء تواجده في الأرجنتين الشهر الماضى، بغرض استكمال تصوير دوره في مسلسل جديد أرجنتيني يشارك فيه خلال الأربع حلقات الأولى ويجسد دور كاتب كبير خلال أحداث العمل الذي تم تصويره في مناطق مختلفة في الأرجنتين ما بين العاصمة بيونيس إيرس وغيرها من البلدان المختلفة هناك.