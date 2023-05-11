شكرا لقرائتكم خبر عن قصته مستوحاة من أحداث حقيقية.. طرح "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" فى السينمات 6 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنتج محمد حفظى عن طرح "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بطولة محمد فراج ونيللى كريم في دور العرض السينمائى يوم 6 يوليو المقبل، بعدما طرح حفظى البرومو الدعائى الأول للفيلم والذى ظهر فيه محمد فراج بمفرده، وكشف حفظى أن قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية، وأن فريق من الممثلين يقدمون لنا قصة تنبض بالحياة.

فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحفي الشاب الجذاب الذي يبدأ في الاهتمام بالفريق لأنه يهتم بها، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان له، جنبًا إلى جنب معهم يذهب حسن إلى أبعد الحدود ليكون مع الفريق ولا يفوتهم أوروبا، على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة مع المزيد من الفرص .

ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللى كريم في السينما والرابع بين الثنائى بوجه عام إذ قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدى وإخراج شوقى الماجرى عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.