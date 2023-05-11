شكرا لقرائتكم خبر عن جي لو تحذر بن أفليك أمام أعين الجميع وتكرر ما فعلته بحفل جرامى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر لوبيز لن تكتم مشاعر سيطرتها على بن أفليك أمام أعين المصورين في كل مرة يظهرا فيها للعلن خلال المناسبات العلنية مثلما حصل مؤخراً خلال حملتها الترويجية لفيلمها الأخير، برغم القبلات المتبادلة والمشاعر الرومانسية بين الثنائى إلا أن اللقطة الذى توقف عندها الجميع هي طريقة حديثهما والتوتر مسيطر عليهما بصورة كبيرة، مع الإشارات الظاهرة من لوبيز إلى بن أفليك وكأنها تحذره.

الأمر الذى لا يعد الأول فى تاريخ علاقتهما على مدار سنتين، وسبق وحصل فيهما الأمر من قبل، وذلك بعدما سبق وحصل نفس الموقف، حينما كانا معاً بحفل الجرامى، وظهر على وجه بن أفليك علامات الضيق من تحذيرات لوبيز ومطالبتها له بضرورة الابتسام أكثر.



لوبيز وبن افليك

من ناحية أخرى سبق وساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.



جينيفر لوبيز وبن افليك في حفل الجرامي