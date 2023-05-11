- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اسم نجل ريهانا بعد قرابة عام من مولده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل عن اسم ابن ريهانا، التي طالما لم تتطرق إلى الحديث عنه، برغم حملها في طفلها الثانى، إلا أن تقرير للموقع الشهير مؤخراً تطرق إلى الاسم استناداً إلى شهادة الميلاد الذى نشرها التقرير مؤخراً، وكتب أن النجمة الشهيرة اختارت لابنها اسم RZA Athelston Mayers، وذلك بعد عام كامل من عدم البوح باسم ابنها.
شهادة ميلاد ابن ريهانا
وبوصول النجمة الأساسية إلى حفل "ميت جالا" اختتم الجزء العام من فعاليات الحدث، أي السجادة الحمراء "بيضاء اللون"، بإطلالتها بفستان أبيض فخم من توقيع "فالنتينو" تعلوه سترة بيضاء اللون ضخمة الحجم ومزيّنة بأزهار كاميليا كبيرة الحجم أيضًا، وفقا لموقع CNN بالعربية.
وارتدت ريهانا وقتها قفازات تظهر الأصابع مع نظارات شمسية مزينة برموش كثيفة، احتفاء بأسلوب المصمم الراحل الشهير كارل لاجرفيلد، الذي احتفى به متحف المتروبوليتان للفنون هذا العام
.
وتحت السترة الضخمة، كشفت ريهانا عن فستانها الضيق بحمالات كتف رفيعة، ورافقها إلى الحفل آساب روكي، الذي ارتدى إزارًا إسكتلنديًا مخططًا باللون الأحمر فوق جينز مهترئ، وسترة بدلة سوداء مع ربطة عنق رفيعة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز