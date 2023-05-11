شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اسم نجل ريهانا بعد قرابة عام من مولده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل عن اسم ابن ريهانا، التي طالما لم تتطرق إلى الحديث عنه، برغم حملها في طفلها الثانى، إلا أن تقرير للموقع الشهير مؤخراً تطرق إلى الاسم استناداً إلى شهادة الميلاد الذى نشرها التقرير مؤخراً، وكتب أن النجمة الشهيرة اختارت لابنها اسم RZA Athelston Mayers، وذلك بعد عام كامل من عدم البوح باسم ابنها.

على جانب آخر ظهرت الفنانة ريهانا متأخرة على سجادة حفل ميت جالا، وهى أحد أكثر ضيوف الحفل المنتظرين، وظهرت بعد ساعات على افتتاح السجادة البيضاء للحضور، وذلك فى الثالث من الشهر الجارى.



شهادة ميلاد ابن ريهانا

وبوصول النجمة الأساسية إلى حفل "ميت جالا" اختتم الجزء العام من فعاليات الحدث، أي السجادة الحمراء "بيضاء اللون"، بإطلالتها بفستان أبيض فخم من توقيع "فالنتينو" تعلوه سترة بيضاء اللون ضخمة الحجم ومزيّنة بأزهار كاميليا كبيرة الحجم أيضًا، وفقا لموقع CNN بالعربية.