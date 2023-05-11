شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس تزوير للتاريخ..أخطاء عديدة فى مسلسل Queen Cleopatra بعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مسلسل Queen Cleopatra، لم يقتصر فقط على تزوير التاريخ، وإنما أيضا العمل على المستوى الفني جاء مليئا بالأخطاء ويصل إلى حد السذاجة، وهو ما دفع موقعيى IMDB و Rotten Tomatoes، لحذف التقييمات الخاصة بـ مسلسل نيتفلكس الجديد Queen Cleopatra ، وذلك بعد ساعات من طرحه على المنصة، حيث طرح أمس الأربعاء وضم 4 حلقات طرحت دفعة واحدة.



Rotten Tomatoes

وجاء الحذف بعد تداول صورة من موقع IMDB التي تؤكد على حصول المسلسل Queen Cleopatra على تقييم 10/1 بعد ساعات من طرح العمل، الذى يحمل في طياته الكثير من المعلومات المزيفة حول الملكة الفرعونية المصرية كليوباترا.



imdb



imdb

وبعيدا عن قصة مسلسل Queen Cleopatra تضمن العمل وجود أخطاء سواء في التصوير، أو "الراكورات"، أو حتى ظهور علامات حفاضات الأطفال الحديثة لـ أطفالها من يوليوس قيصر في الحلقة الثانية من العمل، بـ جانب إظهار المصريين بـ غطاء على الرأس طوال حلقات المسلسل الأربع.



queen cleopatra

ومع اقتراب نهاية الحلقة الرابعة والأخيرة من مسلسل Queen Cleopatra، ظهرت "لازقة" على إحدى نعال مستشاريها المقربين.



queen cleopatra

ووصف عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس، المسلسل الوثائقى الذى تنفذه "نيتفلكس" حول قصة الملكة كليوباترا بـ"المصيبة والكذب والادعاء"، وقال: إن الملكة كليوباترا لم تكن سوداء، وهى أصلا يونانية، وإذا شاهدنا تماثيل وأشكال أبيها وأخيها فلم نجد أى دليل على هذا الادعاء الذى سوف يذاع على "نيتفلكس".

وأضاف الدكتور زاهى حواس، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، كانت الملكة كليوباترا مثل الأمراء والملكات المقدونيات، وإذا نظرنا إلى تماثيل الملكة والعملة وكذلك منظر الملكة مع أبنها قيصرون على معبد حتحور بدندرة، لم تجد أى سمات سوداء على وجه الملكة، وإذا نظرنا على مصر القديمة لن نجد إنها حضارة سوداء، وهناك مناظر للفرعون على المقابر وهو يضرب الأعداء، وأمامه أشخاص من أفريقيا وليبيا وآسيا، وسوف لا نجد أى شبة بين الفرعون والشعوب المجاورة.