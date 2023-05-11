شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم 4 شقيقات فى فيلم "آل شلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانات ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم بأدوار أخوات في فيلم آل شلبى للمخرجة أيتن أمين والذى انطلق تصويره منذ أيام، وتدور أحداث الفيلم حول تجمع هؤلاء الأخوات في مناسبة عائلية معينة ويحدث العديد من المفارقات، والفيلم يشارك في بطولته أسماء جلال، محمود البزاوى وحسن مالك، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

ليلى علوى سيطرح فيلمها الجديد "شوجر دادى" في دور العرض يوم 25 مايو الجارى ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم بطولتها مع ، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

أما لبلبة فقدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، وتنتظر عرض فيلم "الجواهرجى" مع محمد هنيدى ومنى زكى وتارا عماد وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

فيما يعرض للفنانة سوسن بدر حالياً في السينمات فيلم ساعة إجابة الذى يشارك في بطولته غادة عادل، سوسن بدر، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، المغني الشعبي عمر كمال، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.

آل شلبى هو الفيلم الروائى الطويل الثالث للمخرجة أيتن أمين، بعدما قدمت مؤخرًا فيلم سعاد الذى كان مرشح لتمثيل مصر في الأوسكار قبل حدوث أزمة استبعدته من المشاركة، وتدور أحداثه حول سعاد التي تعيش حياة ممزقة ما بين رعاية عائلتها وتقبل العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، وما بين حياتها في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى حادث مأساوي، وكان أول لفيلم لأيتن امين هو "فيلا 69" الذى تم عرضه عام 2013.