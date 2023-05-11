شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم لفيلم شوجر دادي بعنوان "آخر إصدار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة نانسى عجرم أغنية فيلم "شوجر دادي" وتحمل عنوان "آخر إصدار"، وذلك قبل أيام من انطلاقه بدور العرض المصرية في 24 مايو، فيما ينطلق فى باقى الدول العربية يوم 25 مايو.

وتعد "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت إطلاق البوستر الرسمي والإعلانات التشويقية والرسمية للفيلم والتي كشفت المزيد من التفاصيل عن أجواء الفيلم الذي يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، وحقق نجاحاً في مصر والعالم العربي.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.وهو من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد .