شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشيوي: وجود نص قوى ومخرج مثقف ومبدع حمسنى للمشاركة في سره الباتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أيمن الشيوي إن هناك عددا من الأسباب التي دفعته للمشاركة في مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي، مشيرا أنه قدم شخصية "نابليون بونابرت" خلال أحداث المسلسل، وأن من بين الأسباب التي دفعته للموافقة هو استناد المسلسل على نص أدبي للأديب يوسف إدريس.

وأضاف أيمن الشيوي خلال حلوله ضيفًا علي فانا إمام ويوسف التهامي، براديو"نجوم إف إم"، أن من بين الأسباب أن العمل من إخراج خالد يوسف الذي يمتلك عقلية كبيرة وإبداع، بالإضافة إلى أن الشخصية الدرامية التي قدمها كانت مكتوبة بشكل جيد ولها أبعاد وصراعات "أنت تقدم عمل وطني، كما أن شخصية نابليون بونابرت ونظرته إلى مصر وأهلها وطبيعتها فهي عوامل محمسة لتقديم مثل هذا الدور".

كما ذكر أن المخرج خالد يوسف إنسان مثقف بشكل كبير، قائلا: "هو إنسان مثقف جدًا ويحب شغله ووطني ولا يتنازل، وأنا سعيد جدا بهذه التجربة وهو أول عمل مع خالد يوسف، وسيعود ليمتعنا بأعماله العظيمة مرة أخرى".

وأكد أن طاقم عمل المسلسل كان يصور لمدة 3 أشهر وسط الصحراء ومنطقة الحزام الأخضر وبمدينة الإنتاج الإعلامي لمدد تصل إلى 12 و16 ساعة تصوير.

شارك في بطولة المسلسل كل من: أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.