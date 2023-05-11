شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست مدحت العدل: مسلسل عملة نادرة تجربة ناضجة لـ ماندو العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست مدحت العدل خلال ندوة تكريم أبطال مسلسل عملة نادرة التي أقامها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن: "فكرة أن نقدم عملا صعيديا كان للمخرج ماندو العدل، وعندما عرض عليه الفكرة اندهشت ولكن وجدت أن التحدى واحد، واختيار أحمد عيد في دوره كان تحديا وكلنا كنا لا نراه في الدور إلا المخرج، وفي الحقيقة كان رهانه في محله، وأري أن مسلسل عملة نادرة تجربة منتهى النضج لماندو العدل، فبسببه انبهرت بالرؤية البصرية للنص الذي كتبته".

ومن جانبه قال المخرج ماندو العدل: "فخور أن مسلسل عملة نادرة نال رد فعل جيد وجعلني موجودا بينكم الآن، كي يتم تكريم المسلسل، وبشكر المنتج الكبير جمال العدل لأنه كان له دور كبير في نجاح المسلسل والشكر موصول السيناريست مدحت العدل".

وقال المنتج جمال العدل: "بشكركم على حضوركم، فخور برد فعل الناس على العمل وماندو بذل مجهودا كبيرا جدا لنجاح هذا المسلسل، ولو هذا النجاح سينسب لشخص أنا أري أن ينسب لماندو".

وأقيمت منذ قليل الندوة الخاصة بمسلسلي حضرة العمدة وعملة نادرة واللذين عرضا خلال ماراثون رمضان الماضى، وذلك تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، بحضور كل من المخرج عادل أديب، والمخرج ماندو العدل، والسيناريست مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والفنان محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار، والمنتج هشام سليمان والفنانة منال سلامة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.