شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثانى من سلسلة Minx يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة STARZ أن الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي "Minx" سيُعرض يوم الجمعة 21 يوليو المقبل في منتصف الليل على تطبيق STARZ، وجميع منصات STARZ للبث المباشر

على أن يدور الموسم الثانى من مسلسل Minx، يتصارع "دوج" و"جويس" لتحقيق نجاح مينكس الهائل، والذي يجلب المزيد من المال والشهرة والإغراء أكثر مما يعرف أي منهما كيفية التعامل معه.



Minx

دارت أحداث الموسم الأول من " Minx" في السبعينيات من القرن الماضي في لوس أنجلوس، وتتركز حول جويس (أوفيليا لوفيبوند)، وهي ناشطة نسوية شابة جادة تنضم إلى ناشر منخفض الإيجار (جيك جونسون) لإنشاء أول مجلة إيروتيكية للنساء.

جنبا إلى كل لوفيبوند وجونسون يقوم ببطولة سلسلة Minx كل إدارا فيكتور، وجيسيكا لوي، ولينون بارهام، ومايكل أنجارانو وأوسكار مونتويا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ابتكرت المؤلفة إلين رابوبورت المسلسل والتى ستعمل كمنتج تنفيذي في العمل الجديد، قائلة "أنا ممتنة جدًا لرؤية الإمكانات الكثيرة في هذه القصة من المرة الأولى التي ظهرت فيها مجموعات من المجلات الإباحية في السبعينيات، ونحن نعمل فى مسلسل Minx مع طاقمنا الموهوب على بعث السخرية بشكل كبير للمشاهدين".