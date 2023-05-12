شكرا لقرائتكم خبر عن إينيس دى رامون صديقة براد بيت بمفردها فى لوس أنجلوس بعد أخبار تطور علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين إينيس دى رامون صديقة براد بيت، أثناء أداءها لجزء من مهامها الخاصة في لوس أنجلوس، حيث بدت مصممة المجوهرات البالغة من العمر 30 عامًا بأناقه مميزة في سترة، ويأتي ذلك بعد أيام فقط من نشر تقرير في موقع Us Weekly يفيد بأن إينيس وصديقها براد بيت الحائز على جائزة الأوسكار لا يبطئا فى علاقتهما الرومانسية على الإطلاق، وإنما تسير بتميز.



اينيس

على جانب آخر يحضر حاليًا المخرج الشهير جوزيف كوسينسكي لفيلم جديد مع براد بيت بعنوان Formula One ، إذ يجسد النجم الأمريكي دور متسابق متقاعد يتم إعادته إلى المضمار في جولة أخيرة.



صديقة براد بيت

يتعاون الثنائي مع المنتج جيري براكهايمر في ما يبدو أنه أكثر أفلام السباقات دقة على الإطلاق. وسيقود براد بيت من بين آخرين سيارات سباق F1 الفعلية، كما سيتم تصوير بعض القطات في عدد من سباقات الجائزة الكبرى البريطانية، وتم تصميم السيارة التي سيقودها بيت من قبل إحدى ماركات السيارات الشهيرة.

يشار إلى أن المخرج جوزيف كوسينسكي عرض له في عام 2022 فيلمTop Gun: Maverick، وشارك في بطولته توم كروز، ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، الذي حقق إيرادات من شباك التذاكر بلغت نحو مليار و488 مليون دولار من شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.