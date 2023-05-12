شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يشارك أنغام غناء "حالة خاصة جدا" فى حفل الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجمان أنغام وتامر عاشور، أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيرى كبير، وتفاعل مع النجمين طوال الحفل الذى أقيم مساء الخميس وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.



تامر عاشور

وبدأ الفنان تامر عاشور الحفل، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغنياته مثل: "دى حكاية وبياعة وهاجى على نفسى وغيرها من الأغنيات"، وسط ترديد الجمهور لكلمات الأغانى، بينما أحيت أنغام الوصلة الثانية، وقدمت باقة من أغنياتها مثل كل ما نقرب لبعض وحالة خاصة جدا وأساميك الكتيرة.

وقدم الثنائى أنغام وتامر عاشور، دويتو أغنية "لوحة باهتة"، وكان مفاجأة الحفل حيث صعد تامر للمسرح وسط تفاعل الجمهور؛ ليقدم مع أنغام الأغنية بتناغم وانسجام، معبرين عن سعادتهم البالغة بلقاء الجمهور الكويتى.



أنغام وتامر عاشور

وسيكون الجمهور على موعد اليوم الجمعة مع حفل آخر يحييه النجم تامر حسنى وفرقة ميامى الكويتية، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التى يحبها جمهوره.

ويوم 13 مايو تجتمع النجمة أصالة والنجمة إليسا لأول مرة على خشبة مسرح واحد فى الكويت فى أمسية ستشهد العديد من المفاجآت ومن بينها دويتو بين أصالة وإليسا إلى جانب فقرة كل منهما.