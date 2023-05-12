شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "تسليم أهالي" لـ دنيا سمير غانم في مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الجمعة فيلم "تسليم أهالي" ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم، في سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة 6 مساء، ويقام بعد عرض الفيلم ندوة تديرها الناقدة الفنية صفاء الليثي، بحضور السيناريست شريف نجيب والموسيقار مادي والمونتير محمد عبد المنعم ومدير التصوير جلال الذكي.



تسليم أهالي

فيلم "تسليم أهالى" يشارك فى بطولته بجوار دنيا سمير غانم كل من: هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.

وانطلق يوم السبت الماضى، فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي يستمر حتى 13 من مايو الجارى بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، علي أن يقام حفل الختام يوم 20 مايو المقبل.

وشهد حفل الافتتاح تسليم شهادات تقدير للأفلام التي حصلت على أعلى الأصوات في استفتاء العام لمهرجان جمعية الفيلم خلال 2022 وشارك فيه نقاد وصحفيون وبعض من صناع السينما وأعضاء جمعية الفيلم، وعرض فيلم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، عقب حفل الافتتاح.