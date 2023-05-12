شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة السينمائية تنطلق 17 مايو بأحدث إنتاجات السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة السادسة لـ "أيام القاهرة السينمائية" يوم 17 مايو الجاري، والتي تسلط الضوء على الإنتاجات السينمائية العربية الحديثة، وتتيح الفرصة لمشاهدة أبرز الأفلام السينمائية العربية على الشاشة الكبيرة.‎ومن المقرر أن تعلن إدارة أيام القاهرة السينمائية تفاصيل الأفلام المشاركة ومواعيد عرضها خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة سينما زاوية كشفت مؤخرا عن بوستر الدورة الـ6 لأيام القاهرة السينمائية، منوهة إلى أن تصميم الهوية البصرية لعمرو حسني.

الدورة الـ5 لأيام القاهرة السينمائية

يشار إلى أن الدورة الـ5 لأيام القاهرة السينمائية أقيمت في مايو 2022، وعرضت بها العديد من الإنتاجات السينمائية العربية البارزة من مصر والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان والعراق والجزائر.

ومن الأفلام التي عرضت بالدورة الماضية الوثائقى "من القاهرة" إخراج هالة جلال، والوثائقى "من وإلى مير" إخراج ماجى مرجان، ومن لبنان، عرضت افلام "كوستا برافا" إخراج مونيا عقل، و "البحر أمامكم" إخراج إيلى داغر، وفيلم "النهر" إخراج غسان سلهب، و فيلم "دفاتر مايا" إخراج جوانا حاجى توما، و "عا أمل تيجى" إخراج جورج بيتر بربرى.

أسبوع زاوية للأفلام القصيرة

ومن ناحية أخرى أقيمت مؤخرا الدورة السابعة من "أسبوع زاوية للأفلام القصيرة"، بمشاركة 31 فيلما، وتم الإعلان عن الفائزين في ختام الأسبوع يوم 10 مايو الجاري.