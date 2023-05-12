شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى الليلة حفلا غنائيا فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى، اليوم، الجمعة حفلا غنائيا فى الكويت، ضمن مهرجان صيف الكويت الذى انطلق أمس بحفل أنغام وتامر عاشور، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.



تامر حسني في الكويت

يذكر أن تامر حسنى شارك مؤخرا فى حفل السوبر المصرى بين الأهلى وبيراميدز الذى أقيم بالإمارات وقام بغناء عدد من أغنياته الشهيرة، وسط تفاعل الحضور، وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في الحفل من خلال حسابه على "إنستجرام".

حيث نشر تامر حسني فيديو من مشاركته في المباراة، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كأس السوبر المصري وحظ أفضل لنادي بيراميدز، وكل الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على كرم الاستقبال".

وتابع: "شكراً لجماهير مصر اللي حضروا المباراة وكل الجنسيات العربية الشقيقة وشكرًا لمحبيني الكرام اللي شرفوني النهاردة كل الشرف بحضورهم الكبير، من كل قلبي كل الشكر لـ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي وشكرًا للإعلامي الكبير هيثم الحمادي محبتكم في قلبي".

وانتهى تامر حسنى مؤخرا من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد " تاج" بمدينة الإنتاج وبعض شوارع القاهرة ومدينة أكتوبر، كما صور بعض المشاهد بمنطقة وسط البلد ودار القضاء العالى وكورنيش النيل بالمعادى، استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.

ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر حسنى بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.