شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد علاقة تايلور سويفت ومات هيلى بعد رصدهما معاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً تلو الآخر تتطور علاقة الثنائى تايلور سويفت ومات هيلى، وفقاً لما أكدته التقارير العالمية بشأن الثنائى، حيث لم يعد الأمر مجرد سراً، وبات ظاهراً أمام العيان، وهو ما ظهر خلال صورة تم رصدها من جانب أحد معجبى سويفت، التى نشرتها بدورها على السوشيال ميديا وتناقلتها المواقع، خلال إحدى المناسبات، حينما كان الثنائى يمسكا يدى بعضهما، وهما يسيرا أمام الحضور، ما يدل على تطور العلاقة التى أكدت مصادر أنها تسير نحو ارتباط رسمي في الآونة المقبلة.



تايلور وحبيبها

وكشفت التقارير العالمية مؤخرًا خلال أكثر من موقع عالمى عن دخول تايلور سويفت فى علاقتها الرومانسية الجديدة مع مات هيلى، وذلك بعد مرور شهر واحد على إعلانها عن الانفصال مؤخرًا عن جو ألين بعدما استمرا معًا لمدة ست سنوات، كونا فيها ثنائيًا بارزًا.



تايلور سويفت وحبيبها الجديد

وحسب تقرير تم نشره مؤخرًا حول انفصال الثنائى قال مصدر مطلع إن علاقة الثنائي انتهت منذ فترة قريبة لهذا السبب تغيَّب جو عن العروض الغنائية التى قدمتها تايلور سويفت أخيرًا ضمن جولتها الغنائية فى أمريكا، كما لفت إلى أن الانفصال وقع بطريقة "ودية"، إذ لم يكن الأمر دراميًا ومأساويًا.

وشكّل الخبر صدمة لمتابعى النجمة ومحبيها لا سيما بعد خروج صديقة مقربة من الثنائى تؤكد فيه مدى قوة علاقة تايلور وألوين، وأوضحت أن جو سينضم إلى تايلور في جولتها الغنائية، قائلة: "سوف يسافر جو معها عندما يستطيع ذلك، إنهما رائعان معا، جو داعم للغاية لمسيرتها المهنية".

ويأتى خبر انفصال تايلور بعد ساعات فقط من طرح ألبومها العاشر الذي طال انتظاره "Midnights"، متبوعًا بسبع أغاني إضافية جرى إصدارها بشكل مفاجئ.