شكرا لقرائتكم خبر عن جربة للسينما العربية يختار الفنانة منى نور الدين رئيسا شرفيا لدورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة عبلة الأسود، المدير العام لمهرجان جربة للسينما العربية، عن اختيار الفنانة التونسية الكبيرة منى نور الدين رئيسا شرفيا للدورة الثانية، والتى ستنطلق يوم 18 يونيو وتستمر حتى 24 من نفس الشهر رافعة شعار "بالسينما نرتقى ونلتقى".

عبلة الأسود: منى نور الدين سيدة الشاشة التونسية وقيمة نادرة فى الإبداع

وعقّبت الدكتورة عبلة الأسود مدير المهرجان عن اختيار منى نور الدين للرئاسة الشرفية للمهرجان قائلة: هى سيدة الشاشة التونسية التى تحمل عطاء فنيا يمتد لأكثر من 60 عاما، وهى قيمة وقامة كبيرة فى الإبداع ونجمة من نجمات المسرح والسينما والتلفزة، وهى أيضا قيمة نادرة فى الإبداع وتستحق التكريم والاحتفاء بها لأنها اسم يختزل جوانب مضيئة من تاريخ المشهد المسرحى والسينمائى فى تونس والوطن العربى .



مهرجان جربة للسينما العربية

الفنانة التونسية القديرة منى نور الدين تخرجت فى مدرسة ترشيح المعلّمين، لتلتحق بعدها بمركز الفن الدرامى بالعمران التى أسّسها حسن الزمرلي، ليتمّ ضمّها مباشرة بفرقة مدينة تونس، وتقدم من خلالها : عطشان يا صبايا ، يارما ، شكسبيريات ، الماريشال وغيرها من المسرحيات التي بقيت في الذاكرة الشعبيّة والنخبويّة للمسرح التونسي، وتنوعت فيما بعد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، فقدمت حوالي 25 فيلما سينمائيا من أشهرها : ( وغدا 1972 ، رسائل من سجناء 1974، عزيزة 1979 ، الشبكة رايحة وين (فيلم جزائري ) عام 1976، معزوفة المطر (فيلم ليبي) عام 1982 ، كسوة (الخيط الضائع) عام 1997 ، موسم الرجال عام 2000، شباك الجنة 2015 ، في عينيا عام 2018، كما أنها شاركت الفنان المصرى الكبير محمود ياسين فى بطولة الفيلم المصرى هو "رجل بمعنى الكلمة" من إخراج نادر جلال وبطولة عادل أدهم.



مني نور الدين

وفي الدراما التليفزيونية قدمت ما يزيد عن 22 مسلسلا من أشهرها: ( ابحث معنا : عزيزة (في حلقة "الهفهوف") عام 1988 ، باب الخوخة : دُوجة عام 1997 ، قمرة سيدي محروس عام 2002 ، نسيبتي العزيزة عام 2010 وشاركت في 8 مواسم للعمل التليفزيوني في دور (فْطِيمة)، وآخر اعمالها كانت حرقة (الموسم 2) عام 2022 ، وحب ملوك في نفس العام ، أما في المسرح فلها باع طويل، وقدمت حوالي 21 عملا مسرحيا، منها : ( ليلة من ألف ليلة وليلة ، كاليغولا، عبد الرحمان الناصر، صقر قريش، بيت برناردا ألبا، القْلاع الممبَّرْ، الحلاج ، تاجر البندقية ، هاملت ، الماريشال ، ثمانية نساء ، عطشان يا صبايا ، الماريشال 2 ، وظلموني حبايبي عام 2015، وكرمت من قبل في عدة دول عربية منها : مصر وتونس وسوريا والجزائر والمغرب .



شاركت الفنان محمود ياسين في فيلم رجل بمعني الكلمة

يذكر أن مهرجان جربة للسينما العربية أسسته وتنظمه جمعية "ثقافة بلا حدود" برئاسة المحامية آثار الماقورى، وخلال دورته الأولى تم تكريم المخرج خيرى بشارة والنجمة إلهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشرى والمخرج أحمد نور، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 فى جزيرة "جربة" السياحية جنوب مدينة تونس، تحت إشراف وزارة الشئون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة.