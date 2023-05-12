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دويتو يجمع طارق الشيخ ووسام هلال ويطرح قريبًا

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب وسام هلال ، يحمل اسم "حد سكة" وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير ، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية.

 

 

وطرح مؤخرًا  طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم "اللهم أجبرني" فى شهر رمضان الماضي، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وارضنا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.

 

يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية  تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، و كان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "My Number One"، وهي باللغة الانجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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