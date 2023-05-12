شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وبيتر ميمى ثنائية جديدة فى الدراما والسينما فى 4 أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم كريم عبد العزيز تكوين ثنائية فنية مع المخرج بيتر ميمى خلال السنوات الماضية، بعدما تعاونا فى أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، وكانت البداية بمسلسل "الاختيار 2" الذى شارك فيه النجم أحمد مكى، وتم عرضه فى شهر رمضان 2021 والذى سجل اللقاء الأول بينهما فى العام التالى قدما "الاختيار 3" والذى شارك فيه أحمد السقا وأحمد عز.

وبعد الدراما قرر الثنائى التعاون سينمائياً لأول مرة خلال فيلم "بيت الروبى" المنتظر طرحه فى صيف 2023 والفيلم يشارك فى بطولته نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد وتأليف محمد الدباح وريم القشاش، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة فى الإنجاب، ما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.



بيت الروبى

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" فى رمضان الماضى، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

ويستمر تعاون كريم عبد العزيز مع بيتر ميمى مرة أخرى فى شهر رمضان المقبل 2024، اذ يقدم الثنائى مسلسل الحشاشين الذى حجز مكانه للعرض العام المقبل وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



كريم عبد العزيز وبيتر ميمى

يذكر أن كريم عبد العزيز عرض له مؤخراً فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 120 مليون كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.