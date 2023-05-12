شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان المركز الكاثوليكى عن فيلم "قمر 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النجم خالد النبوي جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ليلة قمر ١٤" من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، ووجه الشكر لكل الحضور ولجنة التحكيم كما رحب بالفنان حسين فهمي والفنانة سميرة أحمد التي وصفها بـ "الهانم".

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر من أقدم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.