شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البرومو الرسمى لفيلم "رهبة" لـ أحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "رهبة" البرومو الرسمى للفيلم بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى ونسرين أمين، استعدادا لطرحه بالسينمات يوم 24 مايو المقبل، وذلك بعد أسابيع قليلة من طرح التيزر الذى حقق نسب مشاهدة مرتفعة.وظهر فى البرومو معظم أبطال الفيلم، فضلا عن العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.

ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال "رهبه" أولى تجاربه الإخراجية.