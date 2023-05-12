شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وسميرة أحمد يتسلمان جائزة سمير صبرى من مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة التميز الفني للفنان الراحل سمير صبري عن فيلم "2 طلعت حرب"، وتسلمها النجمان الكبيران حسين فهمي وسميرة أحمد.

وقالت الفنانة سميرة أحمد خلال كلمتها: "سعيدة إني بستلم جائزة حبيبي وصديقي وأخويا سمير صبري، مش هننساه أبدًا، بطلب له الرحمة لكن صعبان عليا أوي أنه فارقنا، وبشكر المركز على دعوته ليا إني أستلم الجائزة".

وقال حسين فهمي: "سأحتفظ بشهادة التقدير الذي منحني مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الحادية السبعين، في مكتبي بمهرجان القاهرة كرمز وشكر للمركز الكاثوليكي، لكي تكون ذكرى رائعة لهذا الفنان الجميل".

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.