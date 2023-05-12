شكرا لقرائتكم خبر عن السبكى لـ بيومى فؤاد فى "الكاثوليكي": واخد منى 800 ألف جنيه.. والأخير: فلوس 3 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النجم بيومي فؤاد جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم "الباب الأخضر" من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال.

وداعب بيومي فؤاد الحضور قائلا: "مش هتكلم كتير عشان متأخر على ماتش الأهلي أنا والحاج أحمد السبكي"، ليداعبه السبكي أمام الحضور قائلا: "بيومي واخد مني امبارح 800 ألف جنيه"، وحاول بيومي الخروح من الموقف قائلا: "دي فلوس 3 أفلام".

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.