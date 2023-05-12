شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السينما العربية يكشف عن ترشيحات النسخة 7 من جوائز النقاد للأعمال العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية فى نسخته السابعة، التى تتنافس عليها الأفلام العربية التى تم إنتاجها فى 2022، ويشارك فى تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 193 ناقداً من 72 دولة، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز فى حفل يُقام ضمن الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي.

وتشهد النسخة السابعة من الجوائز إضافة ثلاثة تصنيفات جديدة وهى أفضل مونتاج، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل موسيقى تصويرية، إلى جانب التصنيفات الرئيسية التى تضمها الجائزة وهى أفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم وثائقي، وأفضل مخرج، وأفضل مؤلف، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة.

وعلقت ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد: "تشهد النسخة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية تنوعا كبيرا فى الإنتاجات العربية لعام 2022 التى حققت صدى"، لافتة فى عدد من المهرجانات والمحافل السينمائية العالمية على مدار العام. وأود أن أثنى على المجهود الذى بذله أعضاء لجنة التحكيم فى ظل زيادة عدد الأفلام وتصنيفات الجوائز فى دورة هذا العام.

قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم:

القفطان الأزرق | مريم توزانى | المغرب

جنائن معلقة | أحمد ياسين الدراجى | العراق

علم | فراس خورى | فلسطين

أفضل ممثل

آدم بسة | حرقة | تونس

صالح بكرى | القفطان الأزرق | فلسطين

حسين محمد جليل | جنائن معلقة | العراق

أفضل ممثلة

لبنى أزابال | القفطان الأزرق | المغرب

كلارا كوتوريت | قذر وصعب وخطير | إثيوبيا

فاطمة وصايفى | أشكال | تونس

أفضل مخرج:

يوسف الشابى | أشكال | تونس

مريم توزانى | القفطان الأزرق | المغرب

أريج السحيرى | تحت الشجرة | تونس

أفضل سيناريو:

أريج السحيرى | تحت الشجرة | تونس

مريم توزانى - نبيل عيوش | القفطان الأزرق | المغرب

سؤدد كعدان | نزوح | سوريا

أفضل فيلم وثائقي:

اليد الخضراء | جومانة مناع | فلسطين

سايرنز | ريتا بغدادى | لبنان

بلادى الضائعة | عشتار ياسين جوتيريز | العراق

أفضل تصوير سينمائي

فريدة مرزوق | تحت الشجرة | تونس

بيير آيم Pierre Aïm | ملكات | فرنسا

فيرجينى سورج Virginie Surdej | القفطان الأزرق | بولندا

أفضل مونتاج

جولى لينا ​Julie Léna | ملكات | فرنسا

فالنتين فيرون Valentin Féron | أشكال |

صوفى كورا، توماس نايلز Sophie Corra, Thomas Niles | حرقة |

أفضل موسيقى

إيلى كيسلر Eli Keszler | حرقة | الولايات المتحدة الأمريكية

كريستيان إدنس أندرسن Kristian Eidnes Andersen | القفطان الأزرق | الدنمارك

أمين بوحافة | تحت الشجرة | تونس

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت فى نسختها الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً فى فئات أفضل فيلم روائى ووثائقى ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 167 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 68 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ السينما العربية.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً فى مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربى خلال عام 2021، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).