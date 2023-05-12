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طلاب أكاديمية الفنون يبدعون فى تقديم "دون كيشوت" بالأوبرا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - فى 3 فصول دارت أحداث عرض دون كيشوت الفارس النبيل غريب الأطوار الذى يبحث عن محبوبته دولسينيا، الذى قدمه طلاب المعهد  العالى للباليه فى حفلهم السنوى تحت رعاية وزيرة الثقافة نيڤين الكيلانى.

شارك فى تقديم عرض دون كيشوت الذى أعاد إخراجه دكتور عاطف عوض عميد المعهد العالى للباليه نحو 120 راقصا من طلاب المعهد أبهروا بأدائهم الحضور لتميزهم واحترافيتهم، وأكد عوض أن ظهور العرض بهذا الإتقان ناتج عن جهد كبير لورشة عمل من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

حضر الحفل الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وأشرف زكى نقيب الممثلين ولفيف من نجوم الفن صفاء أبو السعود ونيللى كريم ومحمود قابيل وجميلة عوض ومشيرة إسماعيل وسحر وعلا رامى، ودنيا عبد العزيز وميرنا وليد، وعقب العرض تم تكريم رواد الباليه ومنهم الأيقونة ماجدة صالح ومديرى المدارس وخريجى دفعة 1983، ومن خريجيها مجدى صابر الرئيس السابق للأوبرا.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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