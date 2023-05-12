شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير مازحا بعد فوزه بجائزة من مهرجان المركز الكاثوليكى: أنا عملت مشهدين بس دى كوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنان الكبير أحمد بدير، وقال في كلمته: "بسرعة عشان الحق الماتش هتكلم نص ساعة بس، وانا لو أعرف إنى هاخد الجائزة الجميلة كنت لبست بدلة أو أجرت بدلة حتى، أنا فوجئت إنى فى قمر 14 ده أنا عامل مشهدين هاخد جايزة عليهم، دى كوسة، وبعد كدة لما يجيلى أى فيلم أكتر من مشهدين مش هعمله".

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.