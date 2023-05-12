شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة قمر 14" أفضل فيلم وهادى الباجورى أحسن مخرج فى الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 71، برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة أفضل ممثلة دور ثان للفنان مي الغيطى عن فيلم "كاملة"، وأفضل تصوير إلى مارك عونى عن فيلم "كاملة"، وأفضل مونتاج إلى أحمد حافظ عن فيلم "ليلة قمر 14"، وجائزة أحسن سيناريو إلى السيناريست محمود زهران عن فيلم "ليلة قمر 14"، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرج هادي الباحوري عن فيلم "ليلة قمر 14"، وحصد فيلم "ليلة قمر 14" جائزة أفضل فيلم وتسلمها المنتج أحمد السبكي.

ومنح المهرجان أيضا شهادة الإبداع الفني لكل من الفنان أحمد حاتم عن فيلم "ليلة قمر 14"، ومحمد الشرنوبي عن دوها في فيلم "١١:١١"، معتز هشام عن دوره في فيلم "١١:١١"، نور إيهاب عن دورها في فيلم "١١:١١"، مهندس الصوت أحمد جابر عن فيلم "ليلة قمر 14".

وتشكّلت لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا للمهرجان عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.