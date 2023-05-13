شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتى عبد الكريم عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جريدة الأباء الكويتية وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر اليوم الجمعة، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاماً.

ويعتبر عبد الكريم عبد القادر من أهم فناني الكويت والخليج العربي في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ومن أشهر أغنياته "تكون ظالم"، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و"سرى الليل يا قمرنا"، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.

وفى أواخر 2022 أصيب بوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها أحد مستشفيات الإمارات، وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره.

من أشهر ألبوماته (ألبوم الزوار، أن يكون الألبوم غير عادل، ألبوم غريب، ألبوم متأخر، الألبوم باختصار، أغنية الوداع، الله معي اليوم، ألبوم مستحيل، ألبوم صوت الجرحى، روائع الفنان عبد الكريم عبد القادر، أسمع صوتك، ساعة سعيدة، ألبوم قصتك).