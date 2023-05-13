شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي يشارك ميرنا وليد بطولة الفيلم الفرنسي La troisieme feuille والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الممثل الشاب أحمد فوزي الفنانة ميرنا وليد بطولة الفيلم الفرنسي La troisieme feuille "الورقة التالتة" المقرر أن يستأنف تصويره خلال الفترة المقبلة، ويجسد أحمد فوزى شخصية شاب توفى والده بعد أن ترك له ثروة ضخمة ليبدأ الخلاف بينه وبين ميرنا وليد.

تدور أحداث فيلم La troisieme feuille "الورقة الثالثة"، في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حول جريمة قتل والصراع حول الميراث، وتتوالى الأحداث.

ويضم فيلم "الورقة الثالثة" مُمثلين من جنسيات مُختلفة، أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري.