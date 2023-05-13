شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وليم سيدهم رئيس جمعية النهضة العلمية والثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" الأب وليم سيدهم اليسوعي، رئيس مجلس إدارتها والأب الروحي لكيانها، والذي رحل منذ قليل، في ختام لرحلة كبيرة من العطاء، وتقام صلاة الجنازة الساعة 2 عصرا بكنيسة مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة، ويتبعها الدفن بمدافن الرهبانية بالمطرية والعزاء من 7 إلى 10 مساء في مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة.

وجاء فى النعى: "قدم وليم سيدهم كامل حياته لخدمة الثقافة والفنون وإتاحتها لأبناء الوطن بكل الحب والتفاني والقناعة، مربيا لآلاف من الشباب عبر أجيال عديدة، مدّ ذراعه لهم لتكون تكئتهم للعبور إلى تحقيق أنفسهم في كل مجالات الفنون، وإيمانا بحق البشر في التعلم. رحلة هي النموذج المتجلي لمعنى العطاء والحب والجمال. وإذ يعبر أعضاء الجمعية وجميع العاملين فيها عن بالغ صدمتم وحزنهم، نتقدم لجمهور الجزويت وأصدقائها في كل مكان بالعزاء في هذا المصاب الفادح، داعين الله أن يرحم الأب العظيم، وأن يصبرنا على هذا الفقد الفادح".