شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وأيتن عامر يستأنفان تصوير فيلم "مندوب مبيعات" فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف صناع فيلم مندوب مبيعات بطولة بيومى فؤاد تصوير مشاهد العمل فى دبى، وذلك بعد فترة التوقف خلال الفترة الماضية بسبب الانشغال بدراما رمضان الماضى، حيث تم تصوير عدد كبير من المشاهد فى دبى قبل التوقف، ومن المقرر أن يحضر فريق العمل إلى مصر خلال الأيام المقبلة لتصوير المشاهد الأخيرة فيه، لاسيما أن معظم الأحداث تدور فى دبى إضافة إلى جزء يتم تصويره فى مصر.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

وفى سياق آخر ينتظر بيومى فؤاد طرح فيلمين جديدين خلال شهر مايو الجارى، الأول هو "الصف الأخير" المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل 17 مايو ويشارك في بطولته تيام قمر ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن، وتدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

إضافة إلى فيلم "شوجر دادى" المقرر طرحه يوم 25 مايو، وهو تألف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.