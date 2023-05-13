شكرا لقرائتكم خبر عن هتافات من جمهور جورج وسوف فى طابا فور وصوله (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمهور المطرب الكبير جورج وسوف نجمهم بالهتاف بلقبه "أبو وديع" فور وصوله مدينة طابا لإحياء حفل غنائى هناك.

ونشر "أبو وديع" فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" فور وصوله طابا والاستقبال الحافل من جمهوره المتواجد هناك، وعلق: "وصلت مأخر بالليل وافتكرت ما حدا يعرف".

من ناحية أخرى، يحيي النجم جورج وسوف حفلاً غنائيًا في قطر يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه.

كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.