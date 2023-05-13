ياسمين عبدالعزيز تخطف الانظار بالحجاب

كتب امير فتحي في السبت 13 مايو 2023 02:43 صباحاً - خطفت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز الانظار بعد ظهورها مرتدية الحجاب، عبر مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تفاعل جمهورها معه وانهالت التعليقات.

ونشرت عبدالعزيز مقاطع مصورة لها على متن الطائرة، فيما يبدو أنها عائدة من مكة المكرمة بعد أدائها مناسك العمرة، إذ علّقت عليها بالقول: “ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب. أحلى مكان في العالم”.

وأشاد المعلقون بشكلها في الحجاب، طالبين من الله أن يتقبل منها ويسعدها دائماً، وجاء من بين التعليقات: “ايش هالجمال بدون مكياج الجمال بيحكي تبارك الله”، “ربنا يتقبل منك حبيبتي إن شاء الله”.

وجاء أيضاً: “شكلك حلو اوي بالحجاب والحجاب عمره مبيكبر”، و”ربنا يتقبل منك يارب ويثبتك”.