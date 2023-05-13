ممثلة دور كليوباترا في مسلسل نتفلكس ترد على “من يشعرون بالتهديد من اصحاب البشرة السمراء”

كتب امير فتحي في السبت 13 مايو 2023 02:43 صباحاً - قالت الممثلة البريطانية، أديل جيمس، إنها تشعر بالحزن تجاه من يشعرون بتهديد من أصحاب البشرة السمراء، وذلك في تعليقها على الانتقادات القوية التي خرجت ضد فيلمها حول الملكة المصرية “كليوباترا”.

وقالت جيمس، خلال ظهورها في برنامج “ذا وين آيرس بودكاست” على تطبيق “آبل بودكاست”، إنها واجهت انتقادات صعبة “ومن المحزن أن يقوم بعض المصريين أو أشخاص آخرين بذلك… إما يكرهون أنفسهم أو يشعرون بتهديد من أصحاب البشرة السمراء لدرجة أنهم يوجهون مثل هذه الانتقادات، ويحاولون فصل مصر عن بقية القارة”.

وانتقدت الممثلة أيضا الاتهامات الموجهة للفيلم بتجسيد شخصية في الأصل بيضاء اللون بواسطة ممثلة سمراء، وهو ما وصفته بيانات رسمية مصرية بأنه تزييف للتاريخ.

وأضافت جيمس، أن صناع الفيلم الذي تنتجه شبكة ” نتفلكس”، أرادوا أن يظهروا في العمل ما لا يفهمه الناس عن كليوباترا “ولا يصورونها عن أنها مجرد محل صراع بين الذكور”.

وتابعت “أعتقد أن الناس يجب أن يدركوا ذكاءها وكيف أنها كانت تتحدث أكثر من 5 لغات، وكيف أنها كانت سياسية رائعة”.

وأضافت: “الأكثر أهمية هو أن نحكي قصة كليوباترا، والإجابة عن السؤال حول عرقها عليه علامات استفهام كثيرة”.