شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تتحدث عن ابنتها: لا أتركها فى أى مكان واستمتع برؤيتها تكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا إلى الحديث عن ابنتها البالغة من العمر 15 شهراً أثناء حلولها ضيفة على برنامج برافو مع آندي كوهين، وذلك بمناسبة فيلمها الأخير التي تروج له خلال الفترة الحالية بعد طرحه مؤخراً، بقولها : "إنها ابنة ساحرة، وهى الأفضل على الإطلاق فتنام في أي وقت، ولا نتركها أنا ونيك جوناس –زوجها".

كما أكدت أنها تتواجد معها في نيويورك قائلة أنها تصطحبها في كل مكان، ولا تتركها من أجل العمل، وبالتالي حينما انتقلت لنيويورك في حملتها الترويجية للفيلم الجديد اصطحبتها، ولا تتركها بعيداً على ألا تظهر أمام العيان".

وكانت خطفت بريانكا شوبرا الأنظار إليها بصحبة زوجها نيك جوناس خلال العرض الخاص لفيلمها في نيويورك Love Again، وذلك عبر إطلالة مميزة لها بفستان أنيق، وبدلة رسمية ارتداها جوناس، الذى تميز بصحبتها خلال الصور في أحدث فوتوسيشن لهما.

وتعاقدت بريانكا شوبرا أيضاً على فيلم جديد وفقاً لموقع Deadline يحمل اسم رؤساء الدول، وهو العمل التي تشارك فيه بصحبة كل من إدريس البا، وجون سينا، ورغم عدم نشر أية تفاصيل أخرى بخصوص الحبكة الدرامية للعمل، إلا أن التقرير راهن على أن الفيلم يتمتع بإنتاج ضخم.